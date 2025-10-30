Журова: Малкин и Овечкин не занимаются ерундой, как некоторые наши футболисты

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила достижение нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) , который установил рекорд в XXI веке по числу очков в первых десяти матчах сезона для игроков старше 39 лет, забросив три шайбы и отдав 13 результативных передач, передает «ВсеПроСпорт».

«Малкина и Овечкина отличает дисциплина. Они не занимаются ерундой, не были замечены в скандалах, как это бывает с некоторыми нашими футболистами и хоккеистами. Они умеют разделять спорт и отдых», — сказала Журова.

Контракт Малкина с «Питтсбургом» рассчитан до конца сезона-2025/26. Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года, сезон-2012/13 он провел в «Металлурге». В середине ноября 2024 года «Питтсбург» устроил специальную церемонию в честь 500 голов Малкина в НХЛ.

В составе сборной России нападающий два раза выигрывал золотые медали чемпионатов мира — 2012 и 2014 года, и еще три раза в составе национальной команды участвовал в зимних Олимпийских играх (2006, 2010, 2014).

