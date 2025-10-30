На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Зенит» предлагал «Спартаку» приобрести Глушенкова за 7 млн евро

«Зенит» пытался продать «Спартаку» Глушенкова за 7 млн евро в прошлом сезоне
true
true
true
close
Футбольный клуб «Зенит»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак сообщил, что петербургский «Зенит» предлагал красно-белым приобрести нападающего Максима Глушенкова за 7 млн евро в прошлом сезоне. Его слова приводит Legalbet.

«Первое предложение было «Спартаку» за семь миллионов евро. А сейчас Глушенков, наверное, стоит уже 20 миллионов. Как минимум. Может, уже 25 даже», — заявил Первак.

Первак раскритиковал трансферную политику клуба, отметив, что сейчас стоимость игрока значительно выросла. По его словам, вместо Глушенкова «Спартак» приобрел Жедсона за 22 млн евро, что вызывает вопросы о рациональности таких решений. Он подчеркнул, что это предложение поступило ближе к концу прошлого сезона, когда у футболиста были разногласия с «Зенитом».

В текущем сезоне 26-летний Глушенков участвовал в 14 матчах за «Зенит», где забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Согласно данным Transfermarkt, текущая стоимость игрока оценивается в 12 млн евро. Контракт нападающего с петербургским клубом действует до июля 2028 года.

Ранее Месси получил отказ при попытке перехода в клуб Саудовской Аравии.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами