Месси получил отказ при попытке перехода в клуб Саудовской Аравии

Месси хотел перейти в саудовский клуб для подготовки к ЧМ-2026, но получил отказ
Sam Navarro-Imagn Images/Reuters

Лионель Месси рассматривал возможность краткосрочного перехода в саудовский клуб во время четырехмесячного перерыва в MLS для подготовки к чемпионату мира 2026 года. Об этом сообщает L.

«Он хотел играть в Саудовской Аравии во время четырехмесячного перерыва в американской лиге, чтобы подготовиться к ЧМ. Я представил предложение министру, но он отказался разрешить Месси приехать всего на четыре месяца», — пояснил генменеджер академии развития талантов из Эр-Рияда Абдаллу Хаммад.

По его словам, министр занял принципиальную позицию, заявив, что чемпионат Саудовской Аравии не будет тренировочным лагерем для иностранных игроков.

Мировое футбольное первенство 2026 года — 23-й чемпионат мира по футболу, финальная часть которого пройдет в июне и июле 2026 года в США, Канаде и Мексике. Финал запланирован на 19 июля. Аргентина — действующий чемпион мира.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

Ранее Месси сделал заявление о своем участии в чемпионате мира — 2026.

