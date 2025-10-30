ВФЛА рассмотрел кандидатуру первой в истории женщины на пост тренера сборной России

Пресс-служба исполкома Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) рекомендовал кандидатуру Светланы Абрамовой на должность главного тренера национальной сборной, передает «Матч ТВ».

«На заседании исполнительного комитета ВФЛА одобрена кандидатура главного тренера спортивной сборной команды России по легкой атлетике. Это Светлана Абрамова», — сообщила пресс-служба ВФЛА.

Абрамова сменит Руслана Мащенко, руководившего командой с весны 2023 года.

Кандидатура Абрамовой будет направлена на утверждение в Министерство спорта России. В конкурсе на должность главного тренера, объявленном в сентябре, участвовали семь кандидатов, пять из которых прошли во второй этап. Приоритетом для ВФЛА стало привлечение специалистов с системным подходом, предоставивших стратегию развития легкой атлетики в стране.

Абрамова ранее занимала должность спортивного директора ВФЛА. Под ее руководством прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала серебро Олимпийских игр 2021 года, золото чемпионата мира 2019 года и золото чемпионата Европы 2014 года.

В случае утверждения Абрамова станет первой женщиной на посту главного тренера сборной России по легкой атлетике.

Ранее Камилу Валиеву обязали выплатить 2,3 млн рублей по итогам судебных разбирательств.