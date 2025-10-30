Валиеву обязали выплатить 2,3 млн рублей

Российскую фигуристку Камилу Валиеву Федеральный суд Швейцарии обязал выплатить 2,3 млн рублей в качестве компенсации за рассмотрение своего допингового дела, передает ТАСС.

Валиева должна выплатить около 700 тысяч рублей Федеральному суду Швейцарии, а также компенсации Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) (по 800 тысяч рублей).

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

Адвокаты Валиевой подали апелляцию в Верховный суд Швейцарии, обвинив в мошенничестве WADA, требовавшее отстранить фигуристку на максимально возможный срок. Указывается, что WADA в ходе слушаний не обнародовало показания профессора Марсьяля Соги, который по просьбе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) проводил эксперимент с целью установления возможной вины Валиевой и пришел к выводу, что она не была виновна в нарушении антидопингового законодательства.

Ранее Татьяна Навка заявила о возвращении Валиевой на международную арену.