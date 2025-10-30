В Госдуме не согласны с заявлением теннисиста, назвавшего немецкий менталитет дебильным

Депутат Государственной думы Светлана Журова выразила несогласие с заявлением бывшего теннисиста Николая Давыденко, назвавшего немецкий менталитет дебильным, передает Legalbet.

«У меня остались хорошие воспоминания о поездке в Германию. Немцы очень приветливые люди, многие из них говорят по-русски. Видимо, у Давыденко есть обида. Хотел уехать и не получилось», — отметила Журова. Она добавила, что публичным людям следует быть аккуратнее в выражениях, поскольку журналисты могут использовать такие слова против них.

29октября Давыденко назвал менталитет немцев дебильным.

Давыденко переехал в Германию в 15 лет и тренировался там в течение трех лет. За профессиональную карьеру Давыденко выиграл 21 турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), а в 2006 году достиг третьей позиции в мировом рейтинге. О завершении карьеры он объявил в 2014 году.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее бывший теннисист Давыденко вспомнил о желании получить паспорт Германии.