Бывший российский теннисист назвал дебильным менталитет немцев

Бывший российский теннисист Николай Давыденко в интервью позволил резкие высказывания в адрес менталитета жителей Германии, передает YouTube-канал BB Tennis.

«Какой дебильный. Ой, дебилы полностью. Они такие все прямые были», — заявил экс-спортсмен. Он также отметил, что жизнь в Германии научила его пунктуальности. — «Если не успеешь, значит, не успел. Поезд ушел уже: он вовремя пришел, вовремя ушел. Поэтому ты должен быть везде вовремя».

Давыденко переехал в Германию в 15 лет и тренировался там в течение трех лет. За профессиональную карьеру Давыденко выиграл 21 турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), а в 2006 году достиг третьей позиции в мировом рейтинге. О завершении карьеры он объявил в 2014 году.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

