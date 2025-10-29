На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Забыть про Россию»: российский теннисист о желании получить паспорт Германии

Бывший теннисист Давыденко вспомнил о желании получить паспорт Германии
Алексей Куденко/РИА Новости

Бывшая третья ракетка мира российский теннисист Николай Давыденко в видео на YouTube-канале BB Tennis признался, что в юности хотел получить паспорт Германии, однако все сорвалось из-за того, что немецкая сторона тянула с выдачей гражданства.

«Я уже переключался полностью на Германию, как Зверев, уже переходил полностью, чтобы забыть про Россию все, что возможно. Ну, вот момент такой был, они сказали: «Может быть». Тянули, тянули, и тут Кафельников все лезет, лезет… Типа, ну, давай, давай», — рассказал он.

Давыденко также назвал менталитет немцев дебильным

Давыденко переехал в Германию в 15 лет и тренировался там в течение трех лет. За профессиональную карьеру Давыденко выиграл 21 турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), а в 2006 году достиг третьей позиции в мировом рейтинге. О завершении карьеры он объявил в 2014 году.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

Ранее теннисист Корентен Муте пообещал отправить Александра Бублика домой с «Мастерса» в Париже.

