Спортсменка из Петербурга установила рекорд России на чемпионате страны по велотреку

Велогонщица Новолодская установила рекорд на чемпионате страны по велотреку

Российская велогонщица Ангелина Новолодская на чемпионате России по велоспорту на треке в Санкт-Петербурге установила новую рекордную отметку.

В индивидуальной гонке преследования на 3 км показала время 3:26,801, что стало новым рекордом России. Этот результат принес спортсменке из Санкт-Петербурга золотую медаль национального первенства.

«Очень рада победе, потому что ещё установила и рекорд России. Я к этому готовилась», — заявила спортсменка пресс-службе Федерации велосипедного спорта России.

Предыдущее достижение в этой дисциплине принадлежало Гульназ Бадыковой, составляя 3:27,601. Новолодская превзошла этот результат, ускорившись на 0,8 секунды.

Второе место в дисциплине заняла Диана Смирнова, также представляющая Санкт-Петербург. Бронзовая медаль досталась Татьяне Мальковой из Москвы. Новолодская включена в расширенный состав национальной сборной для подготовки к этапам Кубка мира и чемпионату Европы.

