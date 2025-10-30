У получившего удар током волейболиста констатирована смерть мозга

Медицинская комиссия констатировала смерть мозга волейболиста сборной Ирана Сабера Каземи. Об этом сообщает пресс-служба Федерации волейбола Ирана (IRIVF).

Аппараты жизнеобеспечения спортсмена не отключены, он находится в реанимации. Волейболист получил удар током в бассейне после тренировки своего клуба «Эр-Райан» из Катара.

Ранее бывший испанский футболист Сантьяго Отеро был найден мертвым в ванне у себя дома. Экс-игрок скончался от удара током в результате бытового несчастного случая.

В полиции считают, что испанца ударило током после того, как его мобильный телефон упал в воду во время подзарядки аккумулятора. В местных сообщениях утверждается, что у мужчины на груди был ожог.

38-летний футболист выступал в составе молодежной команды «Овьедо» и еще за несколько местных клубов.

Ранее 15-летнюю чемпионку убило током.