«Сердце разрывается»: 15-летнюю чемпионку убило током

Трагедия произошла в Братске, где в результате бытового чрезвычайного происшествия погибла 15-летняя чемпионка России по панкратиону среди девушек Ирина Рыбникова, о чем сообщила «Комсомольская правда».

Все случилось у нее дома. Девушка пошла принимать ванну вместе с мобильным телефоном, который был подключен к зарядному устройству. В результате аппарат упал в воду, а спортсменка получила удар током, который, по предварительным данным, и привел к летальному исходу.

Сообщается, что девушка была из благополучной семьи. Также отмечается, что ее поддерживали все родственники и друзья.

Реклама

Всего два месяца назад юная спортсменка победила на первенстве России по панкратиону и в дальнейшем должна была дебютировать в национальной команде по этому виду спорта на международном уровне.

«В таких соревнованиях, такого уровня, я в первый раз участвовала, в весовой категории 57 килограмм. Девять человек в весе было, билась с тремя. Соперницы сильные. Финальный бой: девочка сильная была, выше намного. К победе шла уверенно! Поддерживали все, тренеры, родные», — рассказывала Рыбникова после той победы в телеэфире.

Панкратион — возрожденное древнегреческое олимпийское единоборство, попросту кулачный бой, в котором бойцы во времена античности сражались до полной потери боеспособности одного из участников схватки.

Сейчас в боях ввели ограничения по времени, защиту, снижающую риск травм. Однако соперникам по-прежнему разрешено применять практически любые приемы из любого положения.

«Причину покажет вскрытие. Предварительная версия — удар током в ванной. Сейчас нужно поддерживать родителей. Это же такая большая утрата. Скажу одно — она была светлым и добрым человеком, — рассказала телеграм-каналу L-short сестра погибшей Татьяна. — Мой ребенок безумно любила ее и всегда кричала: «Няня!» В августе она стала крестной для моей маленькой Алисы, а сейчас ее уже нет… Сердце разрывается, душа плачет… Все плачут... А дома тихо и пусто».

Напомним, что всего несколько дней назад трагически погиб молодой футболист молодежного состава «Локомотива» Алексей Ломакин.

Изначально о пропаже футболиста сообщила его мать. 30 ноября он уехал на медицинские процедуры на базу «Локомотива» и после того, как переночевал там, перестал поддерживать связь. Телефон футболиста появился в сети лишь 2 декабря. Женщина выяснила, что сын забыл мобильный вместе с рюкзаком в такси. Водитель, который вез Алексея и его друга Ивана, подтвердил это. Друг же пояснил, что они в это время пили спиртные напитки.

В разговоре с полицией мать спортсмена сообщила, что Алексей иногда принимал капли для лечения глаз, от которых «его поведение становится неадекватным». Этот препарат относится к группе фармацевтических наркотиков и отпускается строго по рецепту, поскольку он может быть использован для получения удовольствия людьми, зависимыми от наркотиков.

В «Локомотиве» утверждают, что ничего не знали о проблемах Ломакина с глазами и возможном применении подобного вещества.

Тело 18-летнего игрока было обнаружено на берегу реки Гродня на юге столицы 2 декабря. Труп спортсмена нашел мужчина, который утром прогуливался с собакой.

По предварительным данным, причиной смерти молодого футболиста стало переохлаждение.

Следственный комитет продолжает расследование дела. Версия насильственной смерти пока не рассматривается.

Вечером 2 декабря соболезнования семье юного футболиста выразил генеральный директор «железнодорожников» Илья Геркус.

Ломакин родился 19 сентября 2000 года. В 2007-м поступил в Академию «Локомотива». В нынешнем году он дебютировал в молодежной команде «Локо». В молодежном первенстве сезонов 2017/18 и 2018/19 игрок провел по три матча.

Другие новости и материалы можно посмотреть на странице хроники, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».