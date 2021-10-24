Бывшего испанского футболиста убило током во время подзарядки телефона

Бывший испанский футболист Сантьяго Отеро был найден мертвым в ванне у себя дома. Экс-игрок скончался от удара током в результате бытового несчастного случая. Об этом сообщает Galicia.

В полиции считают, что испанца ударило током после того, как его мобильный телефон упал в воду во время подзарядки аккумулятора. В местных сообщениях утверждается, что у мужчины на груди был ожог.

38-летний футболист выступал в составе молодежной команды «Овьедо» и еще за несколько местных клубов.

Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин после продолжительной болезни умер в возрасте 80 лет.

Как сообщает телеканал, похороны легендарного лыжника пройдут в его деревне в Тульской области.

Веденин — первый советский лыжник, завоевавший золото Олимпийских игр в индивидуальной мужской гонке. Он стал победителем гонки на 30 км на Играх-1972 в Саппоро, а также стал чемпионом в эстафете 4х10. Также Веденин четыре раза выигрывал чемпионат мира, 13 раз становился лучшим в первенстве СССР. Кавалер орденов Ленина и Трудового Красного Знамени.