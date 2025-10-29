На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Оптимизма нет»: Карпина похвалили за игру «Динамо» против «Зенита»

Почетный президент РФС Колосков: пока что оптимизма в игре «Динамо» нет
Владимир Федоренко/РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков признался, что игра московского «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» не вызвала у него оптимизма. Его слова приводит издание Vprognoze.ru.

При этом Колосков отметил, что тактически главный тренер «Динамо» Карпин сделал все правильно.

«Пока что оптимизма на самом деле нет. С точки зрения стратегии игры Карпин все правильно сделал в матче с «Зенитом». Правильно расставил футболистов, укрепил оборону, играл вроде бы грамотно. Но на самом деле преимущество «Зенита» было огромным, что тут говорить: территориальное, владение мячом, количество ударов», — отметил он.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб под руководством Сергея Семака поднялся на четвертое место, набрав 26 баллов. Столичная команда, главным тренером которой является Валерий Карпин, расположилась на девятой позиции с 16 баллами.

Футбол. Чемпионат России
