Названы три тренера, подходящие «Спартаку»

Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин перечислил трех российских специалистов, которые бы подошли красно-белым. Его слова приводит «Советский спорт».

«Назвал бы такую тройку тренеров: [Дмитрий] Аленичев, [Андрей] Тихонов и [Егор] Титов. Они уже работают и работали. И они знают «Спартак»! Не надо искать Талалаевых, Юранов и ещё кого-то, кто себя ещё не до конца проявил. «Зенит» остановился на [Сергее] Семаке – есть результат. У нас есть давно созревшие специалисты: я их назвал выше. Берите эту тройку и все», — заявил он.

20 октября в СМИ появилась информация, что «Спартак» решил расторгнуть контракт с тренером Деяном Станковичем. Однако 28 октября агент Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» пока прекратил поиски замены.

За последние пять лет в «Спартаке» сменилось семь главных тренеров, включая таких специалистов, как Паоло Ваноли, Гильермо Абаскаля и Руй Виторию. Станкович стал восьмым наставником за этот период, возглавив команду летом 2024 года.

«Спартак» идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка за 13 туров.

Ранее экс-игрок «Спартака» сравнил игроков команды с мягкотелыми игрушками.

