«Спартак» обыграл ЦСКА

Московский «Спартак» обыграл столичный ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча завершилась со счетом 3:2.

Первую шайбу в игре забросил игрок «Спартака» Нэйтан Тодд. Армейцы до перерыва сравняли счет усилиями Прохор Полтапова, но Михаил Мальцев вновь вывел красно-белых вперед. В середине второй двадцатиминутки Даниэль Спронг сделал счет 2:2, а решающую шайбу в ворота ЦСКА отправил на последней минуте поединка Адам Ружичка.

Теперь на счету «Спартака» 25 очков в турнирной таблице Западной конференции. В активе ЦСКА 22 балла. Лидирует в Западной конференции череповецкая «Северсталь» (26).

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

