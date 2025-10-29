«Им надо к психологу»: Роднина резко высказалась о критике в свой адрес

Депутат Роднина: люди, которые сидят в интернете, кушают всю информацию

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина призналась, что не обращает внимания на критику в интернете. Ее слова приводит Sport24.

«Я сама не читала, что там пишут, но мне рассказывают. Люди, которые сидят в интернете, кушают всю информацию. Почему я им должна что-то доказывать? Если люди себе что-то вбили в голову, чего я буду мучаться по этому вопросу. Им надо к психологу идти, а мои усилия будут бесполезны», — заявила она.

В августе Роднина заявила, что пенсия является не зарплатой, а пособием по старости, и призвала граждан самостоятельно заботиться о своем финансовом будущем. Высказывания известной спортсменки и парламентария вызвали оживленную дискуссию в социальных сетях и экспертном сообществе.

Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

Ранее Роднина удивилась реакции на свои слова о пенсиях.