Роднина удивилась реакции на свои слова о пенсиях

Депутат Ирина Роднина удивилась реакции на призыв не рассчитывать на пенсию
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина выразила недоумение по поводу бурной общественной реакции на ее призыв к россиянам не рассчитывать на пенсию. Об этом сообщает Sport24.

По мнению Родниной, активное обсуждение ее слов связано с отсутствием других значимых новостей.

«Одно только знаю, что сила в правде. Я там что, какую-то неправду сказала? Видно, слово «пенсия» вызывает у всех такую реакцию», — заявила депутат.

Ранее она отмечала, что пенсия является не зарплатой, а пособием по старости, и призывала граждан самостоятельно заботиться о своем финансовом будущем.

Высказывания известной спортсменки вызвали оживленную дискуссию в социальных сетях и экспертном сообществе.

18 октября председатель комитета Государственной думы России по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что в РФ необходимо упростить алгоритм получения пенсионных накоплений, чтобы граждане могли распоряжаться своими средствами без сложных бюрократических процедур.

Ранее был раскрыт средний размер страховой пенсии в России.

