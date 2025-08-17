«Пенсия — не зарплата»: Роднина заявила, что пенсионеры должны рассчитывать на себя

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о пенсиях в России и заявила, что об этом аспекте молодому поколению надо задумываться пораньше. Ее слова приводит Sport24.

«У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия — это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости. В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. <...> Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», — заявила Роднина.

Роднина 13 лет прожила в США, где работала тренером в международном центре фигурного катания.

В 1964 году Роднина встала в пару с Алексеем Улановым — под руководством Станислава Жука пара стала четырехкратными чемпионами мира и победителями Игр в Саппоро. Затем Роднина перешла в пару к Александру Зайцеву, а в 1974 году стала работать под руководством Татьяны Тарасовой. В тандеме им удалось завоевать еще два золота Олимпиад, выиграв также четыре золота мировых первенств.

Роднина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни в одном турнире за всю карьеру с 1969 по 1980 год.

Ранее Роднина заявила о трудностях встреч с дочерью из-за санкций.