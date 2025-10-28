Экс-игрок «Спартака» сравнил игроков команды с мягкотелыми игрушками

Бывший российский футболист Владимир Быстров на канале «О, Родной футбол!» высказался о победе московского «Спартака» над «Оренбургом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), сравнив красно-белых с мягкотелыми игрушками.

«Мягкотелые игрушки. Красно-белые ребята. «Оренбург» можно похвалить, парни играли, бились. Ну, одна ошибка… Не ошибка, просто Угальде сыграл здорово», — сказал Быстров.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «Лукойл Арена», завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом поединке оформил Манфред Угальде, который отличился на 67-й минуте игры. Его ассистентом выступил Жедсон Фернандеш.

После 13-ти туров РПЛ красно-белые под руководством Деяна Станковича расположились на шестом месте в турнирной таблице, набрав 22 очка. Оренбургская команда — один из аутсайдеров лиги, клуб идет на 14-м месте с восемью баллами.

Ранее в «Оренбурге» объяснили, за счет чего «Спартак» их обыграл.