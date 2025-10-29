В Госдуме заявили, что дело баскетболиста Касаткина может быть политическим

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в интервью «Газете.Ru» заявила, что Россия никак не может вмешиваться в дело баскетболиста Даниила Касаткина, обвиняемого в кибермошенничестве.

По ее словам, принятое решение об экстрадиции может быть политизированным.

«Вмешиваться в этот процесс Россия никак не может, там работают свои законы. Адвокаты работали, старались как-то, каким-то образом, видимо, предотвратить это. К сожалению, теперь он уже, я так понимаю, будет участником судебного процесса в США. Надо будет работать там, по американским законам, и чем быстрее адвокаты поработают и найдут доказательную базу, тем будет лучше. Если бы он сидел год, два или три во Франции в статусе задержанного, ситуация бы не изменилась. Мы отсюда не можем констатировать, было ли все так, как описывает следствие, на самом деле. Вот я точно не могу сказать, что там было — может, действительно преступление имело место быть. Возможна и политическая предвзятость», — заявила Журова.

29 октября суд Парижа в среду принял решение выдать задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина США. В США российскому спортсмену грозит до 25 лет тюрьмы по статьям о «компьютерном мошенничестве» и «электронном мошенничестве».

