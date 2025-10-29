На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Баскетболист НБА задержан в аэропорту с марихуаной

Amanda Loman/AP

Игрок «Даллас Маверикс» Брэндон Уильямс был задержан в международном аэропорту Далласа при попытке провезти 36 граммов марихуаны. Об этом сообщает DLLS Sports.

Спортсмен подтвердил правоохранителям, что чемодан с запрещенным веществом принадлежит ему, но указал, что багаж упаковывал его менеджер.

Уильямс отсутствовал в последних двух матчах команды по «личным причинам». Его участие в предстоящей игре против «Индианы» остается под вопросом. Представители «Маверикс» отказались от комментариев по инциденту.

Несмотря на исключение марихуаны из программы тестирования на наркотики в НБА согласно новому коллективному договору, ее хранение и транспортировка остаются нарушением федерального законодательства США.

25-летний Уильямс, начавший карьеру в G-Лиге, в апреле 2024 года подписал многолетний контракт с «Далласом». В текущем сезоне из-за травмы он провел на площадке лишь 18 минут в двух матчах.

Регулярный чемпионат НБА 2025/26 завершится 12 апреля, плей-офф стартует 18 апреля.

Ранее нападающий «Спартака» признался в употреблении кокаина.

