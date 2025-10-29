Баскетболиста Касаткина экстрадируют в США, где ему грозит до 25 лет тюрьмы

Суд Парижа в среду принял решение выдать задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина США. Об этом сообщает РИА Новости.

«Суд постановил удовлетворить запрос американских властей об экстрадиции», — указал председатель суда.

В США российскому спортсмену грозит до 25 лет тюрьмы по статьям о «компьютерном мошенничестве» и «электронном мошенничестве».

26-летний Касаткин был арестован в аэропорту Парижа по запросу США 21 июля, решался вопрос с его экстрадицией в Америку из-за обвинений в участии в кибератаках в составе хакерской группы Conti. Адвокат игрока отрицает обвинения. Сообщается, что он продал сброшенный до заводских настроек ноутбук, когда уезжал из США после учебы в университете. Впоследствии с этого ноутбука, предположительно, велись кибератаки. С конца июля спортсмен находился в СИЗО.

В минувшем сезоне Касаткин провел 45 матчей в составе МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, в которых набирал по шесть очков за игру в среднем.

Ранее баскетболист НБА был задержан в аэропорту с марихуаной.