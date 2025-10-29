«Могут быть проблемы»: легенда ЦСКА о матче с «Пари НН»

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» объяснил, от чего зависит игра армейского клуба, и рассказал, из-за чего у команды могут возникнуть проблемы в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари Нижним Новгородом».

«У армейцев в середине есть треугольник: Матвей Кисляк — Метус Алвес — Иван Обляков. Многое зависит от их состояния и возможности сыграть. Сейчас вот травмирован Алвес, отсюда могут быть и проблемы, от их состояния. Естественно, ЦСКА в этой встрече фаворит, и команде необходимо набирать в этой встрече три очка. Но если они сами посчитают себя до игры фаворитом, то столкнутся с большими неприятностями», — отметил он.

Матч между ЦСКА и «Пари НН» состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» 31 октября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В турнирной таблице национального первенства ЦСКА занимает третью строчку, набрав 27 баллов после 13 туров РПЛ. Нижегородская команда — аутсайдер лиги, клуб идет на последнем месте, имея в активе семь очков.

