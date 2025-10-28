Иностранный тренер ЦСКА расскзал, поддерживает ли он лимит на легионеров

Тренер ЦСКА Челестини : в лимите на легионеров есть смысл

Тренер московского ЦСКА Фабио Челестини заявил, что в лимите на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ) есть смысл, передает «Чемпионат».

«Мне кажется, в лимите есть смысл. Например, возьмем Пополитова. Мы сейчас стараемся его развивать. Лимит способствует тому, чтобы тренеры стремились работать над прогрессом россиян», — сказал Челестини.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев инициировал изменение лимита на легионеров в РПЛ. В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать 10 легионеров в заявке и пять – на поле.

Встреча Дегтярева с представителями Российского футбольного союза (РФС), РПЛ и руководителями клубов должна была состояться 9 сентября, однако она оказалась отложенной на неопределенный срок из-за изменений в графике главы спортивного ведомства.

Ранее Юрий Семин выступил против ужесточения лимита на легионеров.