Экс-футболист «Зенита» назвал Мостового тюфяком после попытки похищения

Экс-футболист Быстров о попытке похищения Мостового: он как тюфяк

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владимир Быстров на канале «О, родной футбол!» отреагировал на попытку похищения игрока команды Андрея Мостового, назвав спортсмена тюфяком.

«Нет, не Мостовой молодец, он как этот, тюфяк, блин, не посмотрел за спину. Всегда говорят: смотри, что за спиной творится», — сказал Быстров.

Злоумышленники попытались похитить Мостового 23 октября. 25 октября они похитили предпринимателя Сергея Селегеня. В этот же день они были задержаны.

26 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

Ранее мать друга Мостового рассказала, как его отбили от похитителей.