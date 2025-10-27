На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Морально подавил их»: мать друга Мостового рассказала, как его отбили от похитителей

Экс-хоккеист МХЛ Гракун помог Мостовому отбиться от похитителей, пока тот убегал
true
true
true
close
Vyacheslav Yevdokimov/Wikimedia

Наталья, мать хоккеиста Александра Гракуна, раскрыла подробности инцидента с попыткой похищения нападающего «Зенита» Андрея Мостового, передает «Комсомольская Правда».

Мостовой со своим другом возвращались с теннисной тренировки, когда группа из четверых студентов-спортсменов попыталась затащить футболиста в свой фургон. Отбиться от злоумышленников спортсмену помог экс-игрок Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Александр Гракун.

«Саша быстро сориентировался, за секунду оценил ситуацию и оттолкнул этих мужчин. Физически, морально подавил их. Они не ожидали такой молниеносной реакции. Самое главное, что друг с золотыми ногами, как говорится, убежал и спасся», — рассказала Наталья.

По ее словам, Гракун действовал как профессионал: после нейтрализации угрозы он продолжил контролировать ситуацию на расстоянии, наблюдая за движениями нападавших. Изначально спортсмены предположили, что столкнулись с группой агрессивных болельщиков.

Злоумышленники попытались похитить Мостового 23 октября. 25 октября они похитили Селегеня. В этот же день они были задержаны.

Ранее стало известно, какое вознаграждение обещали за похищение Мостового.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами