«Морально подавил их»: мать друга Мостового рассказала, как его отбили от похитителей

Экс-хоккеист МХЛ Гракун помог Мостовому отбиться от похитителей, пока тот убегал

Наталья, мать хоккеиста Александра Гракуна, раскрыла подробности инцидента с попыткой похищения нападающего «Зенита» Андрея Мостового, передает «Комсомольская Правда».

Мостовой со своим другом возвращались с теннисной тренировки, когда группа из четверых студентов-спортсменов попыталась затащить футболиста в свой фургон. Отбиться от злоумышленников спортсмену помог экс-игрок Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) Александр Гракун.

«Саша быстро сориентировался, за секунду оценил ситуацию и оттолкнул этих мужчин. Физически, морально подавил их. Они не ожидали такой молниеносной реакции. Самое главное, что друг с золотыми ногами, как говорится, убежал и спасся», — рассказала Наталья.

По ее словам, Гракун действовал как профессионал: после нейтрализации угрозы он продолжил контролировать ситуацию на расстоянии, наблюдая за движениями нападавших. Изначально спортсмены предположили, что столкнулись с группой агрессивных болельщиков.

Злоумышленники попытались похитить Мостового 23 октября. 25 октября они похитили Селегеня. В этот же день они были задержаны.

Ранее стало известно, какое вознаграждение обещали за похищение Мостового.