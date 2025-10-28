«Это такая месть»: в России объяснили жесткую позицию Норвегии по лыжникам

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил местью жесткую позицию Норвегии по вопросу недопуска российских лыжников на международные турниры. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Перед FIS был жесткий выбор. И люди склонились в ту сторону, чтобы не нагнетать. Для норвежцев возможность выступления российских лыжников были шоком и ударом. Думаю, это такая месть за Игры в Пекине», — отметил он.

21 октября по итогам голосования Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению FIS. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

Ранее появилась информация, что в России обсуждают проведение альтернативной Олимпиады-2026.