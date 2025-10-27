В России обсуждают проведение альтернативной Олимпиады-2026

Россия может организовать альтернативные Олимпийские игры в 2026 году

Российские власти рассматривают возможность проведения альтернативных Олимпийских игр в 2026 году. Об этом сообщает Odds.ru.

Инициатива активно обсуждается после решения Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов к Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Предполагается, что альтернативные Игры могут пройти в те же сроки — с 6 по 22 февраля 2026 года. Рассматривается вариант с приглашением белорусских спортсменов, также отстраненных от международных соревнований.

У России уже есть опыт проведения подобных мероприятий: в 2018 году была организована альтернативная Олимпиада с участием около тысячи атлетов и призовыми, равными вознаграждению призеров Игр в Пхенчхане.

На текущий момент квалификацию на Олимпиаду-2026 в нейтральном статусе прошли только три российских спортсмена: фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также альпинист Никита Филиппов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.

