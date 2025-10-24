12-летний самбист из Мытищ сломал ногу сопернику из-за ссоры

12-летний самбист из Мытищ сломал ногу своему сопернику во время исполнения болевого приема на тренировке. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации канала, у самбистов Миши и Димы (имена самбистов были изменены в публикации) две недели назад произошел конфликт, который начался с того, что Миша въехал в друга Димы на велосипеде. Дима решил отомстить своему товарищу по секции во время тренировки, когда спортсмены отрабатывали болевой прием. Он схватил соперника и выполнил прием в полную силу, несмотря на то, что тренер указал на необходимость не доводить этот прием до конца, а сам пострадавший просил остановиться из-за возникшей боли.

После инцидента тренер оказал первую помощь пострадавшему, намазав его ногу мазью, после чего позвонил матери Миши и попросил ее забрать сына с занятия. Женщина отвезла сына в больницу, где врачи диагностировали у него переломы малой и большой берцовых костей со смещением. Теперь Миша вынужден пока передвигаться на инвалидной коляске.

Его мать направила в спортивную школу судебную претензию, а также обратилась в правоохранительные органы.

