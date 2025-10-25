В Узбекистане тренер по ММА избивал детей палкой

Тренер по ММА из Узбекистана избивал детей палкой на занятиях и выкладывал видеозаписи произошедшего в свои социальные сети. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Видеороликами заинтересовалась полиция, в правоохранительные органы стали поступать жалобы на тренера и методы его работы. При этом сам мужчина заверяет, что подобные методы тренировки были одобрены родителями.

На одной из записей видно, как мужчина бьет детей по ногам, в том числе по задней поверхности бедра.

24 октября в СМИ появилась информация, что 12-летний самбист из Мытищ сломал ногу своему сопернику во время исполнения болевого приема на тренировке. У самбистов Миши и Димы (имена самбистов были изменены в публикации) две недели назад произошел конфликт, который начался с того, что Миша въехал в друга Димы на велосипеде. Дима решил отомстить своему товарищу по секции во время тренировки, когда спортсмены отрабатывали болевой прием. У пострадавшего оказались переломы малой и большой берцовых костей со смещением.

Ранее участнику турнира по пощечинам запретили демонстрировать российский флаг.