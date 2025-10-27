Экс-игрок «Зенита» пошутил о причастности Карпина к попытке похищения Мостового

Экс-полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в шутку предположил возможную причастность главного тренера «Динамо» Валерия Карпина к попытке похищения футболиста Андрея Мостового, передает YouTube-канала «О, Родной футбол».

Быстров шуточно предположил роль Карпина в попытке похищения нападающего петербургского клуба, сославшись на то, что происшествие случилось накануне матча «Зенита» с динамовцами.

«На самом деле, ничего смешного. Всем надо быть аккуратнее, и не только в Питере», — раскритиковал заявление Быстрова бывший футболист Игорь Шалимов, присутствовавший в программе.

Злоумышленники попытались похитить Мостового 23 октября. 25 октября они похитили Селегеня. В этот же день они были задержаны.

26 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

Ранее мать друга Мостового рассказала, как его отбили от похитителей.