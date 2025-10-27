В ЦСКА объяснили, почему скромно обыграли «Крылья Советов»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских «Крыльев Советов» заявил, что команда не смогла порадовать болельщиков яркой игры из-за оборонительной модели оппонентов. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Понятно, что с другими командами, которые стараются играть в пас, играют в четыре защитника, нам легче действовать при отборе мяча. Но против команд, которые играют 5-4-1, действовать всегда тяжело. Нам было тяжело с «Балтикой», было трудно с «Сочи», «Ростову» мы вообще проиграли. Обычно, если тебе удается забить при такой ситуации, то более красивую игру можно увидеть как раз после гола», — заявил Челестини.

Встреча, которая прошла в Москве 25 октября, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил игрок ЦСКА Матвей Лукин. Он отличился на 71-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА занимает первое место, набрав 27 очков. «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке, имея в активе 13 баллов. В следующем матче ЦСКА примет на своем поле «Пари Нижний Новгород». Игра пройдет 31 октября на стадионе «ВЭБ Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

