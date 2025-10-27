На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Не хватает политической воли»: чемпион мира объяснил, почему паралимпийцев не пускают на Игры

Валуев: у Международного паралимпийского комитета не хватает политической воли
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Возвращение российских паралимпийцев на международные соревнования под национальным флагом является важным событием, но при этом нельзя забывать, сколько турниров они пропустили. Об этом «Газете.Ru» заявил чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Валуев.

«Их игнорировали на Паралимпийских играх с 2016 года или допускали под флагом ПКР. Давайте не забывать, что даже на Олимпиаду наши спортсмены тушкой или чучелчком под нейтральным флагом просачивались. А в Международном паралимпийском комитете поменялся руководитель — и что-то изменилось.

Да, проделана большая работа. Но когда доходит до необходимости принимать конкретные решения, не хватает политической воли ни у Паралимпийского, ни у Олимпийского комитетов. Ушел Томас Бах, пришла Кирсти Ковентри. Серьезного желания изменить что-то к лучшему я не вижу. Потому что мир готовится к войне. Это грубо, звучит очень плохо, но никто этого не скрывает», — считает Валуев.

С 26 по 27 сентября в Сеуле прошла Генеральная Ассамблея Международного паралимпийского комитета. Участники мероприятия проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России, а также против продления частичной приостановки его членства.

При этом позже стало известно, что на предстоящих Паралимпийских играх в 2026 году российские атлеты все равно не смогут выступать с флагом и гимном. Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс пояснил, что за допуск по конкретным видам спорта отвечают отдельные федерации, большинство из которых санкции с россиян не снимали.

Ранее Валуев призвал не питать иллюзий об отношениях России и США в спорте.

