«Для галочки не включали»: Карпин объяснил принцип формирования состава сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что принял решение не проводить экспериментов с расширенным составом на ноябрьский сбор, передает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

«Для галочки в расширенный список никого не включали — каждый из игроков имеет возможность доказать свою необходимость для сборной», — заявил тренер. Он добавил, что в список вошли футболисты, показавшие лучшую форму в последних матчах за свои клубы, а также некоторые игроки, которые находятся в процессе восстановления после травм.

Особое внимание при отборе уделялось функциональному состоянию спортсменов. Тренерский штаб учитывал напряженный график сбора, который включает всего две предыгровые и две восстановительные тренировки. Карпин отметил, что такой режим не оставляет времени для плавного вхождения в рабочий процесс, поэтому требовался максимально сбалансированный состав.

12 ноября Россия сыграет со сборной Перу, 15 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с Чили.

Ранее стал известен расширенный список сборной России на ноябрьские матчи.