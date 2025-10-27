На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сборная России объявила расширенный состав на ноябрьские матчи

Сафонов попал в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи
true
true
true
close
Telegram-канал «ТягаМотина»

Сборная России по футболу объявила расширенный состав на ноябрьские товарищеские матчи, сообщает пресс-служба национальной команды в своем Telegram-канале.

Вратари: Матвей Сафонов, Александр Максименко, Станислав Агкацев, Антон Митрюшкин, Денис Адамов, Максим Бориско.

Защитники: Илья Вахания, Виктор Мелехин, Максим Осипенко, Руслан Литвинов, Мингиян Бевеев, Юрий Горшков, Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин, Александр Сильянов, Евгений Морозов.

Полузащитники: Данил Глебов, Даниил Фомин, Александр Черников, Никита Кривцов, Максим Глушенков, Андрей Мостовой, Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев, Арсен Захарян, Наиль Умяров, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов, Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев, Константин Кучаев, Алексей Миранчук.

Нападающие: Иван Сергеев, Дмитрий Воробьев, Тамерлан Мусаев, Александр Соболев.

12 ноября Россия сыграет со сборной Перу, 15 ноября подопечные Валерия Карпина встретятся с Чили.

Ранее Сафонов обратился к болельщикам после разгромной победы «ПСЖ».

