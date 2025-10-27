Дзюба об игроке «Локомотива»: в мое время на улицу с такими волосами было выйти нельзя

Дзюба о Батракове: в мое время на улицу с такими волосами было выйти нельзя

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал о разговоре с игроком московского «Локомотива» Алексеем Батраковым, заявив, что раньше на улицу с прической как у Батракова было выйти нельзя, передает «Матч ТВ».

«Я просто сказал ему: «Привет, крашеный!» В мое время на улицу с такими волосами выходить было нельзя (смеется). Но сейчас время другое, а ему идет. Самое главное, Леше нравится», — сказал Дзюба.

«Акрон» сыграл с «Локомотивом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) 26 октября.

Встреча, которая прошла в Саранске, завершилась со счетом 1:1. На 42-й минуте Артем Дзюба ассистировал Марку Беншимолу, который вывел «Акрон» вперед. «Локомотив» сравнял счет на 67-й минуте, когда Сесар Монтес головой забил после подачи с углового от Алексея Батракова.

«Акрон» имеет одну победу в последних десяти матчах РПЛ, занимает 12-е место с 12 очками и опережает зону вылета на пять баллов. «Локомотив» не проиграл в 13 матчах текущего сезона (семь побед, шесть ничьих), теперь разделяет с ЦСКА первое место с 27 очками. Последний чемпионский титул «Локомотива» был в 2018 году.

Ранее игроки «Локомотива» не смогли улететь в Москву из Саранска.