Игроки «Локомотива» не смогли улететь в Москву из Саранска

Футболисты «Локомотива» не смогли вовремя вылететь из Саранска в Москву

Футболисты столичного «Локомотива» не смогли вовремя вылететь в Москву из Саранска после матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по техническим причинам. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Чартерный рейс «Локомотива» не смог вылететь из Саранска в Москву по техническим причинам. Одна часть футболистов и персонала вернулась в город, другая ожидает информации о рейсе в здании аэропорта.

Встреча, которая прошла в Саранске, завершилась со счетом 1:1. На 42-й минуте Артем Дзюба ассистировал Марку Беншимолу, который вывел «Акрон» вперед. «Локомотив» сравнял счет на 67-й минуте, когда Сесар Монтес головой забил после подачи с углового от Алексея Батракова.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

«Акрон» имеет одну победу в последних десяти матчах РПЛ, занимает 12-е место с 12 очками и опережает зону вылета на пять баллов. «Локомотив» не проиграл в 13 матчах текущего сезона (семь побед, шесть ничьих), теперь разделяет с ЦСКА первое место с 27 очками. Последний чемпионский титул «Локомотива» был в 2018 году.

