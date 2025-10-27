На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Дальше этого дело не пойдет»: чемпион мира — о товарищеском матче сборных России и США

Валуев призвал не питать иллюзий об отношениях России и США в спорте
close
Tony Gentile/Reuters

Матчевая встреча российских и американских борцов, прошедшая в этом году, а также возможный товарищеский матч между футбольными сборными России и США никак не повлияет на спортивную составляющую отношений между странами и не поможет снятию санкций с российского спорта. Об этом «Газете.Ru» заявил чемпион мира по боксу, депутат Государственной думы Российской Федерации Николай Валуев.

«Дальше этого дело не пойдет. Ситуация не коснется глобальных вещей.

Посмотрите, что в ФИФА происходит. Вообще, футбол больше относится к Европе и Азии, это не совсем про американские континенты история — хотя и есть сборные Бразилии, Аргентины. Но мировые футбольные события все равно происходят в Европе.

Так что... не то чтобы я испытывал пессимизм по этому поводу. Просто нет иллюзий», — констатировал Валуев.

О возможности проведения товарищеского матча между российскими и американскими футболистами высказывался глава МИД РФ Сергей Лавров. ФИФА и УЕФА, напомним, по-прежнему не допускают российские команды к участию в соревнованиях под своей эгидой.

Ранее Валуев рассказал об озвучивании персонажа детского фильма.

