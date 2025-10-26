«Краснодар» возглавил РПЛ

«Краснодар» обыграл казанский «Рубин» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре, завершилась с результатом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Виктор Са с передачи Жоау Батчи на 13-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Артем Чистяков.

В турнирной таблице национального первенства «Краснодар» вышел на первую строчку, набрав 29 очков. У идущего вторым московского «Локомотива» 27 баллов, а столичный ЦСКА, который замыкает тройку лидеров, имеет в активе такое же количество баллов, как и «железнодорожники», и уступает по дополнительным показателям. У казанской команды набрано 18 очков, клуб расположился на седьмой строчке.

В следующем туре чемпионата России краснодарская команда на домашней арене примет московский «Спартак» 2 ноября, стартовый свисток для команд прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Рубин» на день раньше в домашнем поединке сыграет с московским «Динамо». Начало матча — 17:45 мск.

Ранее «Зенит» вырвал победу у «Динамо».