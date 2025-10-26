На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Зенит» вырвал победу у «Динамо»

«Зенит» обыграл московское «Динамо» со счетом 2:1 в 13-м туре РПЛ
true
true
true
close
Михаил Киреев/РИА Новости

Петербургский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:1. Счет в матче открыл московский клуб, на 26-й минуте отличился Бителло. На 42-й минуте Андрей Мостовой сравнял счет в матче, а на 71-й минуте Густаво Мантуан вывел петербуржцев вперед.

На 83-й минуте «Динамо» могло остаться в меньшинстве, прямую красную карточку получил Курбан Расулов, однако наказание было отменено после вмешательства VAR.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Алексей Сухой.

В турнирной таблице национального первенства петербургский клуб под руководством Сергея Семака поднялся на третье место, набрав 26 баллов. Такое же количество баллов имеет «Краснодар», который свой матч 13-го тура РПЛ еще не сыграл. Столичная команда, главным тренером которой является Валерий Карпин, расположилась на девятой позиции с 16-ю баллами.

В следующем туре РПЛ «Зенит» 1 ноября примет московский «Локомотив». Встреча начнется в 20:15 по московскому времени. «Динамо» в тот же день на выезде сыграет с казанским «Рубином», начало матча — 17:45 мск.

Ранее защитник «Локомотива» оказался недоволен игрой команды в матче с «Акроном».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами