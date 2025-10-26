Тарасова разделила сомнение в лидерстве фигуристки Петросян

Тарасова о ранее безоговорочном лидерстве Петросян: будет борьба

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова согласилась с мнением олимпийского чемпиона Алексея Ягудина о том, что Аделия Петросян перестала быть безоговорочным лидером в мировом фигурном катании. Ее слова передает «Матч ТВ».

«Да. Будет борьба. Поэтому они и пробуют делать четверной прыжок. Все остальное она катает превосходно», — подчеркнула Тарасова. Она пожелала фигуристке здоровья, подчеркнув, что именно это условие необходимо для выполнения сложных многооборотных элементов, и выразила веру в ее потенциал.

Прежде Ягудин заявил, что Петросян более не доминирует с прежней уверенностью.

Аделия Петросян 26 октября уверенно одержала победу на первом этапе Гран-при России в Москве, набрав в сумме 223 балла.

Следующий этап соревнований пройдет в Красноярске с 1 по 3 ноября.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Ранее Петросян одержала победу на этапе Гран-при России, несмотря на падение.