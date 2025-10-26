На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученица Тутберидзе Петросян одержала победу на этапе Гран-при России, несмотря на падение

Петросян призналась, что победа на этапе Гран-при России далась тяжело
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фигуристка Аделия Петросян одержала победу на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Петросян набрала 223 балла по сумме двух программ. Второе и третье места заняли Анна Фролова (206.58) и Дина Хуснутдинова (204.76), показавшая два тройных акселя. Мария Захарова (203.01), исполнившая чистейший четверной тулуп, замкнула четверку сильнейших, опередив Елизавету Куликову (202.33).

«Прокат был, мягко говоря, плохим. Ни одного прыжка не было выполнено легко. Все прошло в борьбе. Кататься было как-то тяжело. Я накрутила себя перед выходом на лед», — призналась Петросян.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Петросян и Петр Гуменник, оба завоевали золотые медали турнира. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

Ранее чемпион ОИ Алексей Ягудин засомневался в лидерстве Петросян.

Олимпиада 2026
