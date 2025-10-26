На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Теннисист Медведев оказался не уверен в попадании на Итоговый турнир

Медведев об Итоговом турнире: мысли будут, если я выйду в полуфинал «Мастерса»
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев, занимающий 12-е место в чемпионской гонке Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сообщил о необходимости набрать около 500 очков для попадания на Итоговый турнир по итогам сезона 2025 года, передает «Больше!».

«Скорее уж можно поговорить про возвращение в топ-10, чем про Итоговый. Все возможно, я постараюсь это сделать. Но такие мысли будут, если я выйду в полуфинал «Мастерса» в Париже», — заявил Медведев.

Медведев подчеркнул, что сосредоточен на поэтапном подходе к турниру в Париже, где его первым соперником станет испанец Хауме Муньяр, являющийся 42-й ракеткой мира. Российский спортсмен отметил, что главной задачей является демонстрация качественного тенниса, а итоги квалификации будут зависеть от результатов выступлений.

Итоговый турнир ATP 2025 года пройдет с 9 по 16 ноября в Турине на крытой хардовой площадке. На текущий момент только четыре теннисиста обеспечили себе участие в Итоговом турнире — Новак Джокович, Янник Синнер, Карлос Алькарас и Каспер Рюуд.

Ранее Медведев посоветовал судье включить мозг во время матча.

