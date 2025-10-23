«Включи мозг»: Медведев закатил скандал во время матча из-за судьи

Российский теннисист Даниил Медведев поскандалил с судьей во время матча четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 500 в Вене против француза Корентена Муте.

Поводом для спора стал момент, когда, по мнению Медведева, судья не заметил его позицию у сетки. Российский теннисист прямо во время матча обратился к арбитру.

«Возможно, если бы ты использовал хоть немного своего IQ, ты бы увидел, что я стою у сетки. Используй свой мозг иногда. Я понимаю, что система делает все за тебя, но хоть иногда используй мозг», — резко высказался спортсмен в сторону арбитра.

В матче второго круга турнира АТР 500 в Вене Даниил Медведев, занимающий 14-ю строчку мирового рейтинга, встречался с Корентеном Муте из Франции. Игра завершилась со счетом 7:6, 6:4 в пользу Муте.

19 октября российский теннисист и Муте встречались в финале турнира в Алма-Ате. Медведев одержал победу со счетом 7:5, 4:6, 6:3 и завоевал свой первый титул в текущем сезоне. До этого он не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. Последний раз Медведев побеждал на турнире в мае 2023 года.

Ранее Евгений Кафельников заявил, что у Медведева мало шансов пробиться в топ-5 лучших теннисистов.