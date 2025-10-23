На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Включи мозг»: Медведев закатил скандал во время матча из-за судьи

Теннисист Медведев посоветовал судье включить мозг во время матча
true
true
true
close
Go Nakamura/Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев поскандалил с судьей во время матча четвертого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 500 в Вене против француза Корентена Муте.

Поводом для спора стал момент, когда, по мнению Медведева, судья не заметил его позицию у сетки. Российский теннисист прямо во время матча обратился к арбитру.

«Возможно, если бы ты использовал хоть немного своего IQ, ты бы увидел, что я стою у сетки. Используй свой мозг иногда. Я понимаю, что система делает все за тебя, но хоть иногда используй мозг», — резко высказался спортсмен в сторону арбитра.

В матче второго круга турнира АТР 500 в Вене Даниил Медведев, занимающий 14-ю строчку мирового рейтинга, встречался с Корентеном Муте из Франции. Игра завершилась со счетом 7:6, 6:4 в пользу Муте.

19 октября российский теннисист и Муте встречались в финале турнира в Алма-Ате. Медведев одержал победу со счетом 7:5, 4:6, 6:3 и завоевал свой первый титул в текущем сезоне. До этого он не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. Последний раз Медведев побеждал на турнире в мае 2023 года.

Ранее Евгений Кафельников заявил, что у Медведева мало шансов пробиться в топ-5 лучших теннисистов.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами