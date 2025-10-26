На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Норвегии обеспокоились соглашением между армией США и Федерацией лыж страны

Норвежский журналист Салтведт: не хочу, чтобы спорт ассоциировался с военными
Максим Блинов/РИА Новости

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт выразил обеспокоенность заключением соглашения между национальной армией США и Норвежской федерацией лыж и сноуборда, передает Nettavisen.

«В целом я не хотел бы, чтобы спорт ассоциировался с военными, потому что символический эффект этого в наше время в любом случае вызывает беспокойство», — заявил Салтведт. По его мнению, размещение военной символики на экипировке спортсменов создает нежелательные ассоциации.

Это заявление прозвучало на фоне подписанного соглашения о сотрудничестве между Вооруженными силами США и норвежской лыжной федерацией. Детали соглашения не разглашаются, однако известно, что оно предусматривает поддержку развития лыжного спорта в Норвегии.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.

Ранее олимпийский чемпион Александр Тихонов поддержал решение FIS не допустить Россию на ОИ.

