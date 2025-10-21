Олимпийский чемпион Тихонов: правильно, что российских лыжников не пустили на Игры

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов поддержал решение совета Международной федерации лыжного спорта (FIS) не допустить россиян до международных соревнований даже в нейтральном статусе, передает Sport24.

«Правильно сделали. Не надо сопли жевать, а надо быть доминирующей страной. Кто мы по территории, а кто такая Европа? Почему Израиль делает, что хочет? Надо тем же отвечать, а мы все жалуемся и сидим», — сказал Тихонов.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению FIS. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее глава норвежской федерации лыж назвала победой недопуск россиян на международные старты.