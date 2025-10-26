Отец Илона Маска сравнил матчи КХЛ и НХЛ

Эррол Маск, отец главы компании Tesla Илона Маска, поделился впечатлениями после посещения матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и владивостокским «Адмиралом». Его слова приводит Sport24.

«Последний раз я был на хоккее в Вашингтоне, эмоции от посещения такие же. Конечно, знаю про Александра Овечкина. Уровень игры в КХЛ тоже очень высокий, так что можно сравнить матчами с НХЛ», — провел параллели между КХЛ и Национальной хоккейной лигой (НХЛ) Маск-старший.

Эррол Маск отметил, что смотрит хоккей уже 50 лет, поэтому не отказал себе побывать на матче «Ак Барса». Он выделил динамичность игры, а также подчеркнул, что за ней круто следить. Он особо отметил качество ледовой арены в Казани, назвав ее потрясающей.

Матч между казанским «Ак Барсом» и владивостокским «Адмиралом» прошел на ледовой арене «Татнефть» в Казани и завершился со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Ранее отец Илона Маска стал болельщиком российского хоккейного клуба.