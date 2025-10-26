На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Отец Илона Маска сравнил матчи КХЛ и НХЛ

Отец Илона Маска выделил преимущества КХЛ перед НХЛ
true
true
true
close
Telegram-канал «Sport Baza»

Эррол Маск, отец главы компании Tesla Илона Маска, поделился впечатлениями после посещения матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и владивостокским «Адмиралом». Его слова приводит Sport24.

«Последний раз я был на хоккее в Вашингтоне, эмоции от посещения такие же. Конечно, знаю про Александра Овечкина. Уровень игры в КХЛ тоже очень высокий, так что можно сравнить матчами с НХЛ», — провел параллели между КХЛ и Национальной хоккейной лигой (НХЛ) Маск-старший.

Эррол Маск отметил, что смотрит хоккей уже 50 лет, поэтому не отказал себе побывать на матче «Ак Барса». Он выделил динамичность игры, а также подчеркнул, что за ней круто следить. Он особо отметил качество ледовой арены в Казани, назвав ее потрясающей.

Матч между казанским «Ак Барсом» и владивостокским «Адмиралом» прошел на ледовой арене «Татнефть» в Казани и завершился со счетом 5:3 в пользу хозяев.

Ранее отец Илона Маска стал болельщиком российского хоккейного клуба.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами