Отец Илона Маска стал болельщиком российского хоккейного клуба

Отец Илона Маска стал болельщиком «Ак Барса»
Telegram-канал «Sport Baza»

Эррол Маск, отец главы компании Tesla Илона Маска, стал болельщиком клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Ак Барс» (Казань), передает Telegram-канал Sport Baza.

Эррол заехал на матч регулярного чемпионата КХЛ между «Ак Барсом» и владивостокским «Адмиралом», надев на себя шарф команды из столицы Татарстана. Также он отпраздновал гол в ворота «Адмирала».

После первого периода «Ак Барс» обыгрывает «Адмирал» со счетом 2:1.

21 октября Эррол Маск прилетел в Казань с целью посетить местные ИТ-парки. По словам Маска-старшего, Казань заинтересовала его своими университетами и активным развитием в области искусственного интеллекта. Эррол Маск также сообщил, что его сын, Илон, возможно, также посетит Россию в ближайшее время.

Маск-старший отметил, что ранее его сын уже бывал в России. «Возможно, приедет еще раз. Илон постоянно в движении, он постоянно летает. Так что, знаете, вполне возможно, что он окажется здесь», – подчеркнул он.

Ранее петербургский СКА разгромил «Сочи» в матче с девятью голами и прервал серию поражений.

