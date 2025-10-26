Чемпион AMC заявил, что победа Волкова не вызывает сомнений

Чемпион AMC Fight Nights Александр Сарнавский заявил о закономерности победы Александра Волкова над бразильцем Жаилтоном Алмейдой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 321 в Абу-Даби. Его слова передает «Матч ТВ»«Матч ТВ».

«Волков выиграл по делу. Борьба без ударов — это не гарантия победы. Судьи сработали очень грамотно, здесь нет никаких вопросов», --заявил Сарнавский. Он также отметил, что Волков максимально близок к титульному бою в тяжелом весе UFC.

24 октября Волков и бразильский спортсмен Жаилтон Алмейда прошли процедуру взвешивания перед боем на турнире UFC 321 в Абу-Даби. Разница в массе между спортсменами составила 11 кг.

На турнире UFC 321 в Абу-Даби российский боец Александр Волков одержал победу над бразильцем Жаилтоном Алмейдом.

Для Волкова эта победа стала 39-й в профессиональной карьере (11 поражений). Алмейда потерпел четвертое поражение при 22 победах. После турнира в Абу-Даби Волков занимает 5-ю позицию в рейтинге тяжеловесов UFC.

Ранее чемпионский бой UFC между Аспиналлом и Ганом признан несостоявшимся.