Российский голкипер «Флориды» провел юбилейный сухой матч в НХЛ

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский достиг отметки в 50 матчей, сыгранных «на ноль», за один плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче против «Вегас Голден Найтс», который завершился со счетом 3:0, Бобровский отразил 17 бросков по своим воротам и отразил первый шатаут в текущем сезоне 2025/26. Также в составе «Пантерз» отметились Сэм Райнхарт (18-я минута), Коул Швиндт (44) и Эй Джей Грир (51).

Среди российских вратарей Бобровский занимает второе место по количеству сухих матчей, уступая только Евгению Набокову с рекордом в 59 отраженных шайб. В настоящее время Бобровский является одним из 35 голкиперов в истории лиги, достигших рубежа в 50 матчей на ноль.

«Флорида» — действующий обладатель Кубка Стэнли. В финальной серии прошлого сезона «пантеры» одолели «Эдмонтон Ойлерз», противостояние длилось максимальное количество матчей — семь.

Бобровский выступает за «Пантерз» с 2019 года. До этого в НХЛ он играл за «Филадельфию Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс».

